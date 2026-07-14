Eşini Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Eski Milli Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı
Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
(İSTANBUL) - Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski milli futbolcu Nihat Kahveci ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kahveci hakkında eşini darbettiği iddiası üzerine işlem başlatıldı. İhbarın ardından gözaltına alınan Kahveci, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA