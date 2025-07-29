Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti Son Yolculuğuna Uğurlandı

HAYATINI kaybeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19'uncu Başkanı Süreyya Serdengeçti (72) için görev yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) tören düzenlendi.

Eski TCMB Başkanı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Süreyya Serdengeçti, lösemi hastalığı sebebiyle 3 gün önce hayatını kaybetti. Serdengeçti için bugün TOBB ETÜ'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay katıldı. Serdengeçti'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında tören salonuna getirildi. Törende, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Sarınay, iş arkadaşları ve öğrencileri anma konuşması yaptı. TOBB ETÜ'deki törenin ardından Süreyya Serdengeçti'nin cenazesi, Maltepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1952 yılında İstanbul'da doğan Süreyya Serdengeçti, 14 Mart 2001'de Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Görev süresi 14 Mart 2006'da dolan Serdengeçti, görevini Durmuş Yılmaz'a devretti. Evli ve 1 çocuk babası olan Serdengeçti, 2006 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders veriyordu. DHA)

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL- Muhammet BAYRAM/ANKARA,