Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Başak, sosyal medya hesapları üzerinden manipülasyon içerdiği değerlendirilen ve gerçeğe aykırı nitelikte paylaşımlar yaparak yatırımcıları ve ilgili şirketi zarara uğrattığı iddiaları üzerine "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA