Haberler

"Mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında tutuklanan Erden Timur tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması sürdürülüyor.

Timur'un avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu.

Savcılık da Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği, Timur'un tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti

Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri mahkemeyi karıştırdı
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

ABD'deki futbol maçında ''Sonunda bunu da gördük'' dedirten görüntü

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Yüz binlerce askerin beklediği haber Meclis'ten geldi
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı