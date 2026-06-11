"Mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında tutuklanan Erden Timur tahliye edildi
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması sürdürülüyor.
Timur'un avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu.
Savcılık da Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği, Timur'un tahliyesine karar verdi.