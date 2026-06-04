Öldürülen eski futbolcunun annesi: Genç yaşta beni oğlumdan ettiler

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, eski futbolcu Uğurcan Bekçi'nin (27) hayatını kaybettiği silahlı kavganın ilk duruşması görüldü. Bekçi'nin annesi Şehriban Bekçi, duruşmada, "Oğlumu konuşmak için çağırıp öldürdüler. Benim oğlum kör kurşunlara gitti, genç yaşta beni oğlumdan ettiler" dedi.

Olay, 17 Aralık 2025'te İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kağıtspor, Belediye Derincespor, Ankara Keçiörengücü ve 24 Erzincanspor gibi kulüplerde forma giyen eski futbolcu Uğurcan Bekçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Serin ile Furkan Karaaslan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Emre S., olayda yaralanan müştekiler, maktulün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ertuğrul Serin, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını öne sürerek, "Uğurcan'dan para istedim çünkü daha önce ona çok fazla borç vermiştim" dedi. Olay anını anlatan Serin, "Uğurcan bir anda 'hepsini öldürün' diye bağırdı. Silah sesleri duydum. İbrahim A.'nın ateş ettiğini gördüm. Hayati tehlikede olduğumu düşündüğüm için ateş ettim, öldürme kastım yoktu" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Furkan Karaaslan ise olay sırasında karşı taraftan ateş edildiğini düşündüğünü belirterek, "Silah sesleri duydum, korkuyla ateş ettim. Nişan almadım, öldürme kastım yoktu" dedi.

Ölen eski futbolcunun annesi Şehriban Bekçi ise, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumu konuşmak için çağırıp öldürdüler. Benim oğlum kör kurşunlara gitti, genç yaşta beni oğlumdan ettiler" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı