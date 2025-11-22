Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz Hakkında Kırmızı Bülten Kararı Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ve Karadeniz'in mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında firari olduğu belirlenen şüpheli Batuhan Karadeniz'in sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Ayrıca Batuhan Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulduğu bilgisi verildi.