Eski CETC Yöneticisine Rüşvetten İki Yıl Ertelemeli Ölüm Cezası

SHİJİAZHUANG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin (CETC) eski Genel Müdür Yardımcısı He Wenzhong, büyük miktarda rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı.

Hebei eyaletinin Zhangjiakou kenti halk mahkemesinin pazartesi günü verdiği karara göre ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakılan He'nin tüm kişisel mallarına el konuldu.

He'nin 2006 ile 2023 yılları arasında şirketteki çeşitli pozisyonlarını kullanarak ürün tedariki ve kredi temini konularında başkalarına yardımda bulunduğu belirtildi. Bu yardımlar karşılığında para ve değerli eşya kabul eden He'nin, toplam 289 milyon yuan (yaklaşık 40 milyon ABD doları) tutarında rüşvet aldığı kaydedildi.

He'nin işlediği suçların devletin ve halkın çıkarlarına büyük zararlar verdiğini tespit eden mahkeme, He'nin suçunu itiraf etmesi, pişmanlık dile getirmesi ve yasadışı yollarla elde ettiği kazançları kendiliğinden iade etmesi gibi hafifletici faktörleri göz önünde bulundurarak cezayı hafifletti.

11 Nisan'da yapılan duruşmada savcılar, sanık ve savunma avukatı delilleri çapraz incelemeye tabi tutarak açıklamalarını yaptı. Son ifadesinde suçunu kabul eden He, pişmanlığını dile getirdi.