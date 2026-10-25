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Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası fon soruşturmasında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkındaki adli kontrol kararına savcılık itiraz etti. Mahkeme, itiraz sonrası Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında adli kontrol tedbiri kararına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

Kaynak: AA
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