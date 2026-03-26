Hatay'da bir kişi eşinin tartıştığı esnafın iş yerinin camını kırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir kadının tartıştığı esnaf ile eşi arasında çıkan gerginlik sonucu mağazanızın camı kırıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki züccaciyede 21 Mart'ta alışveriş yapan M.A'nın eline aldığı kutudaki bir bardak düşerek kırıldı.

Kırılan ürünün satın alınması gerektiğini söyleyen iş yeri sahibi E.Y.M. ile müşterisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından mağazadan ayrılan kadın, bir süre sonra eşi T.İ.A. ile olay yerine döndü.

İş yerinin kapalı olduğunu gören T.İ.A, yerden aldığı kaldırım taşını fırlatarak mağazanın camını kırdı.

Polis merkezine giden tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
