ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI - Haberler

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ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

ESENYURT'ta bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'taki çeşitli eczanelere ilaç teslim eden sürücü, otomobilindeki yılanı fark etti. Otomobili Esenyurt'ta bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ecza deposunun önüne aracı park edip yılanı çıkarmaya çalıştı. Sürücü, paspas ile bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramadı. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin ön kaputunda gizlendiği yeri belirleyerek, yılanı aparat ile çıkardı. Boyu 1 metreden uzun olduğu görülen yılan, doğal ortamına bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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