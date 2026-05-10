Esenyurt Belediyesi'nden Anneler Günü'ne özel sergi

Esenyurt Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında, kadın kursiyerlerin ürünlerin yer aldığı "El Emeği Sergisi" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları ve ev ekonomisine katkı sunmaları amacıyla açılan kültür ve sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin emek, sabır ve sevgiyle hazırladığı ürünler, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide satışa sunuldu.

El örgüsü ürünlerden yakma tablo çalışmalarına, kat'ı sanatından mum yapımına, çeyizlik işlemelerden dekoratif aksesuarlara kadar birçok farklı el sanatı ürününün yer aldığı sergiye, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel el sanatları ile modern tasarımların bir arada yer aldığı sergi alanında, kursiyerler ürünleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergide ürünleri yer alan kursiyerler, el emeği çalışmalarının satışa sunulmasının aile ekonomilerine sağlayacağı katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.