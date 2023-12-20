Üye Girişi
Haberler

Erzurumlu 74 yaşındaki Saim Daşdemir, 55 yıldır marangozluk mesleğini sürdürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurumlu Saim Daşdemir, genç yaşlarda ilgi duyduğu kayak için kızak yaparak başladığı marangozluk mesleğinde 55 yılı geride bıraktı. Bebekken geçirdiği bir kaza sonucu iki parmağını kaybeden Daşdemir, kendi imkanlarıyla kızak yapmaya başladıktan sonra babası tarafından marangozluğa yönlendirildi. Şimdiye kadar 200'e yakın camiye minber, mihrap ve ahşap kürsü yapan Daşdemir, bebeklik yaşlarında kaybettiği parmaklarının işine engel olmadığını belirtti.

Erzurumlu 74 yaşındaki Saim Daşdemir, genç yaşlarda ilgi duyduğu kayak için kızak yaparak başladığı marangozluk mesleğinde 55 yılı geride bıraktı.

Bebekken geçirdiği bir kaza nedeniyle iki parmağını kaybeden Daşdemir, "kış sporları"yla adından söz ettiren kentte genç yaşta kayağa ilgi duydu.

Çevreden topladığı atık malzemeleri kullanıp kendi imkanlarıyla 1968 yılında kızak yapmaya başlayan Daşdemir'i, babası ilgi ve yeteneğini fark ettikten sonra bir marangoz ustasının yanına çırak olarak verdi.

O tarihten sonra meslekte kendini geliştirip ustalaşan ve iş yeri açan Daşdemir, çok sevdiği mesleğini Yakutiye ilçesinde bulunan Keresteciler Sitesi'nde sürdürüyor.

"Babam 'çok sevdiğin için seni marangoza vereceğiz' dedi"

Marangoz Saim Daşdemir, AA muhabirine, kayağı halen çok sevdiğini söyledi.

Genç yaşlarda kış mevsimini kayarak geçirdiğini ifade eden Daşdemir, şöyle konuştu:

"Öyle kayardım ki öğleye ancak eve giderdim. Babamın camiye gitmesini beklerdim. Her yerim ıslak olurdu, babam camiye gittiğinde, ben eve girerdim. Köyümüzde kızakları ben yapardım. Üzüm kasasından çivi çekerdik. Bazı yerlerden tahta temin ederdik. Üstüne tahta bulur, 'daha güzel kaysın' diye altına çember çakardık. Kışın devamlı kayardık. Bizim zamanımızda şimdiki çocuklar gibi oyuncaklar yoktu. Şeker pancarından yazın araba yapar çekerdik. Sonra merkeze taşınınca babam 'sen marangozluğu çok seviyorsun, seni marangoza vereceğiz' dedi. Ben de babamın lafını yere düşürmedim ve mobilyacıya girdim. Çıraklığa oradan başladık."

Daşdemir, mesleğiyle 4 çocuk büyüttüğünü belirterek, çalışmayı çok sevdiğini dile getirdi.

"Bırakayım dedim ama bırakamadım"

Atölyesini çok sevdiğini anlatan Daşdemir, "Pazar günü olduğunda, 'pazartesi olsun atölyeme gideyim' diyorum, duramıyorum. Sonu nerede kalır bilmiyorum. Bir işi yapınca onun temizliğini yaptığımda, zımpara yapınca yorgunluğum hep gidiyor. Ben bunu severek yapıyorum. Hele tamamen bitince, dolgusu, verniği bitince, yerine teslim edilince orada daha başka zevk veriyor. Bundan bırakamıyorum. Zaman zaman iş yerime müşteriler çıktı, bırakayım dedim ama bırakamadım." diye konuştu.

Günümüzde makine kullanımının yaygınlaştığına işaret eden Daşdemir, çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır çırak yardımı olmadan çalıştığını söyleyen Daşdemir, Erzurum ve bölge genelinde şimdiye kadar 200'e yakın camiye minber, mihrap ve ahşap kürsü yaptığını anlattı.

Daşdemir, bebeklik yaşlarında kaybettiği iki parmağının ise işine engel olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title