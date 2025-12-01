Haberler

Erzurum Ticaret Borsası, Doğal Gaz Kesintileri İçin Hukuki Süreç Başlattı

Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası, doğal gaz kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan işletmeler için hukuki süreç başlattığını duyurdu. Kesintilerin kamuoyuna bildirilmemesi eleştirildi.

Erzurum Ticaret Borsası, kentte doğal gaz kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Borsadan yapılan açıklamada, kent merkezinde 4-5 gündür bakım çalışması gerekçesiyle sürdürülen doğal gaz kesintileri nedeniyle başta fırın, lokanta, hizmet, imalat ve sanayi sektörü gibi işletmeler olmak üzere birçok üyenin ciddi mağduriyet ve iş kayıpları yaşadığı belirtildi.

Üyelerden gelen yoğun talep doğrultusunda hukuki sürecin borsa tarafından resmen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gaz kesintilerinden önce kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme veya duyuru yapılmamış olması dikkat çekici olduğu kadar, açık bir şekilde hukuka da aykırıdır. Hizmet kalitesinin sorgulanmasına neden olan bu süreç, üyelerimizi doğrudan etkilemiş ve özellikle fırın, lokanta, hizmet, imalat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizde ciddi zararlara yol açmıştır. Erzurum Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin yaşadığı mağduriyetin tazmini için her türlü yasal girişimde bulunacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu doğrultuda üyelerimize SMS yoluyla bilgilendirme yapılmış, uğranılan zararların borsamıza iletilmesi istenerek yargı süreci başlatılmıştır. Borsamız, yaşanan bu mağduriyetlerin karşısında ve her koşulda üyelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Yasaların bize tanıdığı haklar çerçevesinde, üyelerimizin zararlarının tazmini için hukuki yollar sonuna kadar kullanılacaktır."

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

