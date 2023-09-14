Erzurum Emniyeti'nin Narkotik Köpeği Eris, Uyuşturucu Tacirlerinin Kâbusu Oldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, narkotik madde arama köpeği Eris ile yapılan aramalarda şeker poşetleri içerisine gizlenmiş 735 parça 8 kg 557 gram eroin ele geçirildi. İlgili şüpheliler hakkında işlemlere başlandı.

Erzurum Emniyetinin narkotik köpeği Eris yine uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaret ve sevkiyatına yönelik yapılan münferit çalışmalar çerçevesinde narkotik madde arama köpeği Eris ile yapılan aramalarda şeker poşetleri içerisine gizlenmiş vaziyette 735 parça 8 kg 557 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır." denildi. - ERZURUM