Erzurum'da velayet altındaki çocuklar örselenmeden ebeveynlerine teslim edilecek

ERZURUM (AA) - Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince oluşturulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, Erzurum'daki Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezinde (ÇAM) de başladı.

TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme ile kamuoyunda vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona erdi.

Teslim işlemlerinde vatandaşlardan harç ve masraf ya da başka bir ücret alınmayacak uygulamada bütün giderler Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanacak.

Bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan düzenleme kapsamında Erzurum'da bulunan Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki hazırlıklar tamamlandı.

Merkezde velayet altındaki çocuklar için bekleme odaları ve ailelerin uzmanlarla görüşeceği odalar oluşturuldu.

Velayet altındakilerin ÇAM'a gelerek tesliminin yapılacağı uygulamadan yararlanacak çocuk, bekleme odasına alınarak işlemlerden haberi olmadan ve sürece şahit olmadan kendisi için hazırlanan odada oyun oynayarak ya da aktivitelerle zaman geçirebilecek.

Uzmanlar eşliğinde ailelerle yapılan işlemlerin ardından çocuk, ebeveyni ile merkezden ayrılabilecek.

Çocuk, bu süreçte oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma şahit olmadan ve bu durumdan etkilenmeden süreci atlatmış olacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında aileler, ÇAM'a gelerek uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunmaya başladı.

Uygulamayla çocukların örselenmesinin önüne geçilecek

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve buna bağlı olarak ilan edilen Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan çocuk odaklı adalet sistemi hedefi kapsamında birtakım düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Kanunun uygulanmasının önemine işaret eden Tuncel, "Daha önce çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri, tarafların kendi rızaları bulunmaması halinde icra müdürlükleri vasıtasıyla yerine getirilirken bugün itibarıyla bu işlemler, çocuk görüşme merkezlerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar aracılığıyla yerine getirilecektir. " dedi.

Başsavcı Tuncel, bu uygulamanın Erzurum'da Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi'nde yapılacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Erzurum iline özel olarak ise bu işlemler için ÇAM'da özel alanlar oluşturulmuştur. Yine buna bağlantılı olarak ilçelerde de ihtiyaç durumuna göre çocuk görüşme merkezleri oluşturulmuştur. Bu uygulamada amaçlanan özellikle çocukların örselenmesinin engellenmesi ve kamuoyuna yansıyan birtakım olumsuz görüntülerin önüne geçilmesidir. Daha önce tarafların rızaları olmadığı zaman çoğu zaman polis nezaretinde ve ücretli olarak bu işlemler yerine getirilirken artık polis nezaretinde değil, uzmanlar eşliğinde ücretsiz olarak çocukların teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri yerine getirilecektir."