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Erzurum'da Maceraseverler Jet Ski Yapıyor

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Tekke Deresi Göleti'nde jet ski yapmak isteyen maceraseverlere Ejder 3200 Arama ve Kurtarma ekibi tarafından hizmet veriliyor. Vatandaşlar, gölet kenarında piknik yaparken jet ski ile adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Erzurum'da maceraseverler, Palandöken ilçesinin yaklaşık 2 bin 300 rakımındaki Tekke Deresi Gölet'inde, jet ski yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin işlettiği piknik alanı ve su sporların yapıldığı Tekke Deresi Gölet'inde, vatandaşlara belediyeye ait Ejder 3200 Arama ve Kurtarma ekibi tarafından jet ski ile gölet üzerinde keyif dolu anlar yaşatılıyor.

Vatandaşlar, gölet kenarında hem piknik yapıyor hem de jet ski ile adrenalin ve heyecan dolu anlar geçiriyor.

Ejder 3200 Arama ve Kurtarma ekibinde görevli Suat Uluç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölette yazın su sporları, kışın da kayak jetiyle etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Maceraseverlerin jet skiye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Uluç, "Jet ski, adrenalini çok ve heyecan verici spor. Ayrıca biz rafting botu ve kano sporlarını yapıyoruz. Batıda yapılan sporları biz burada yapıyoruz. Burada kışın ayrı yazın ayrı spor dallarını yapıyoruz. 2 bin 300 rakımında yaptığımız jet skiye vatandaşın yoğun talebi var." dedi.

Uluç, vatandaşların gölette doğayla iç içe güzel vakit geçirdiğini, jet ski deneyiminden keyif aldığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Berivan İlter de ilk defa jet skiye bindiğini ve çok güzel bir deneyim yaşadığını anlatarak, "Jet ski ile gezmek çok zevkliydi. Böyle bir deneyimi yine yaşamak isterim. Bu heyecanı yaşamak için başka yere gitmeye gerek yok." diye konuştu.

Erzurum'da öğrenci Afganistanlı Marziye Mousavi ise jet ski ile heyecanlı ve adrenalin dolu anlar geçirdiğini belirterek, "Burada böyle güzel bir heyecanı yaşadığım için çok mutluyum. Jet ski su üzerinde hızlandığında çok keyif aldık, hiç korkmadım çünkü suyu çok seviyorum. İlk defa jet skiye bindim, heyecanlı ve güzel bir deneyim yaşadım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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