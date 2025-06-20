Erzurum'da Gıda Üretim Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da Gıda Üretim Denetimleri Sürüyor
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Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 13-20 Haziran tarihlerinde yapılan denetimlerde 367 işletmede olumsuzluğa rastlanmadı ve 22 numune alındı.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 13-20 Haziran tarihlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 367 işletmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, analize dayalı yapılan çalışmalarda 22 numune alındı.

Tüketicilerden Alo 174 Gıda Hattına gelen 15 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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