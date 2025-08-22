Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 283 işletmeden 15 numune alındı, 4 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 15-22 Ağustos tarihlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 283 işletmeden analize dayalı yapılan çalışmalarda 15 numune alındı. Olumsuzluk tespit edilen 4 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Tüketicilerden "Alo 174 Gıda Hattına" gelen 14 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel