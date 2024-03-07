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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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