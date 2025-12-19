Erzurum'da dezavantajlı bireyler hizmet sektörüne kazandırılacak

Erzurum'da dezavantajlı bireyler hizmet sektörüne kazandırılması amacıyla "Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması Projesi"nin protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Ticaret Borsası arasında proje için işbirliği yaptı.

Üniversite rektörlük makamında düzenlenen programda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, projenin protokolünü imzaladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) sunulacak proje ile denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik 4 haftalık mesleki eğitim programları düzenlenecek.

Proje kapsamında katılımcılara aşçılık, servis yönetimi, hijyen ve sanitasyon başta olmak üzere hizmet sektörüne yönelik kapsamlı eğitimler verilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanarak otel, restoran ve lokanta gibi işletmelerde istihdam edilme imkanına kavuşacak.

Protokolle, dezavantajlı bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ekonomik hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda topluma dokunan ve sosyal sorumluluk üstlenen yapılar olduğunu belirtti.

Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal bütünleşmenin güçlenmesi ve bireylerin yeniden hayata tutunabilmesi adına bu tür projeleri son derece kıymetli buluyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, bilgi ve birikimimizi toplumun her kesimiyle paylaşmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Turizm Fakültemizin akademik katkısıyla yürütülecek bu eğitimlerin, katılımcıların mesleki yeterlilik kazanarak istihdama katılmalarına önemli bir kapı aralayacağına inanıyorum. Bu anlamlı işbirliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."