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Erzurum'da Bahar Yerine Kış Geliyor

Erzurum'da Bahar Yerine Kış Geliyor
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Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Palandöken Dağı'nı beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı ve otellere ulaşmakta zorluk yaşandı.

ERZURUM'da baharı beklerken kışa yakalandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Palandöken Dağı, beyaza büründü. Kayak merkezindeki otellere gitmek isteyenler yolda kaldı.

Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Özellikle Yağmurla birlikte yağan kar, 3125 metre rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'ni tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Palandöken'deki otellere gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Kar yüzünden yolun kayganlaşması sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını parketmek zorunda kaldı. Araç sürücülerinden Fatih Yücel, "Maşıs ayının 14'ünde tekrardan kış geri geldi. Arabamız patinaj yaptı. Çıkamadık" dedi.

Kar yağışı sebebiyle Erzurum'da havalar hissedilir derecede soğudu. Meteoroloji verilerine göre Erzurum ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Aziziye 2,0, Aşkale 4,0, Horasan 7,2, Hınıs 4,6, İspir 6,4, Karayazı 3,7, Karaçoban 4,2, Köprüköy 4,6, Oltu 5,7, Olur 4,7, Pazaryolu 4,5, Tekman 3,0, Tortum 0,3, Uzundere 5,4, Yakutiye 0,2, Çat 0,3, Şenkaya 2,4.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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