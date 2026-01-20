Erzurum'da 2025'te 1 milyar 656 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Erzurum'da geçen yıl tarım sektöründe 1 milyar 656 milyon 393 bin lira destek ödemesi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2025'te tarım ve hayvancılığın geliştirilip üreticinin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

2025 yılında Erzurum genelinde toplam 1 milyar 656 milyon 393 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda hayvancılık desteklemeleri için 671 milyon 450 bin 852 lira, bitkisel üretim destekleri için 898 milyon 482 bin 452 lira, kırsal kalkınma destekleri için 84 milyon 515 bin 706 lira ve diğer destekler kapsamında ise 1 milyon 944 bin lira aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gıda konulu denetim ve kontrollerin de yapıldığı bildirildi.