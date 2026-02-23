Erzurum'da besiciler kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor

FARUK KÜÇÜK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'un kırsalındaki besiciler, yer yer 3 metreyi bulan kar ve dondurucu soğuğa karşı mücadele ederek hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği Karayazı ilçesinin yüksek rakımlı mahalle ve mezralarında, son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte yaşam koşulları daha da ağırlaştı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde, özellikle tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle günlük işlerini güçlükle yerine getiren yöre sakinleri, bir yandan evlerinin çatı ve damlarında biriken karı temizlemeye çalışırken, diğer yandan da en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarının bakımını sürdürüyor.

Turnagöl ve Karaağıl mahallelerindeki vatandaşlar, hayvanlarına ulaşabilmek için küreklerle yollar açıyor ve ahırların çevresinde biriken karı temizleyerek alan oluşturuyor.

Kar altında kalan otları zorlukla hayvanlara ulaştırıyorlar

Yazın ahırların yakınında istifledikleri otları kar altından çıkaran besiciler, yemleri zaman zaman sırtlarında, zaman zaman da naylon ve kızaklar üzerinde taşıyarak kardan temizledikleri alana seriyor.

Kuzu doğumlarının başlamasıyla iş yükleri daha da artan besiciler, hem karla hem de dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Besicilerden Doğan Gülcü, AA muhabirine, hayvancılığı çocukluğundan bu yana yaptığını ve bölgedeki soğuk havaya artık alıştıklarını söyledi.

İlçede sıcak havayı gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Gülcü, "2-3 metre kar yağıyor. Bu zorlukların arasında hayvanlara kar üstünde yem vermeye çalışıyoruz. Hayvanları 6 ay içeride, 6 ay dışarıda besliyoruz. Yaklaşık 250 koyunum var. Zahmetimiz ikiye katlandı. Kışın çok zorlanıyoruz. Doğumlar yeni başladı, şu ana kadar 70-80 koyun doğum yaptı." diye konuştu.

"Köy kar altında kaldı"

Mehmet Salih Küçük, mahallelerinde yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu, yerleşim yerinin karla kaplandığını belirtti.

Bu yıl yağan karın yer yer 3 metreyi bulduğunu anlatan Küçük, "Köy karın altında kaldı. Hayvanlarımızı kar üzerinde besliyoruz. Otunu ve suyunu karın üstünde veriyoruz. Şu an hayvanların doğumları başladı." dedi.

Abdurrahman Gülcü, kar ve tipi nedeniyle zor günler geçirdiklerinden bahsederek, "Burada çok yoğun şekilde kar yağıyor. Kardan dolayı elektriklerimiz zaman zaman kesiliyor. Köyde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Her gün kar ve tipi var. Özellikle tipi olan günlerde koyunları dışarıda beslediğimizde perişan oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tahir Sürmeli de bu kadar yoğun karı en son 15 yıl önce gördüğünü ifade etti.

Tipi nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Sürmeli, "3 metre kar yağdı. Otu, küreklerle yol açarak getiriyoruz. Yollar sürekli kapanıyor. Geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvanlara ot ve saman veriyor, altlarını temizliyoruz. Çok zahmet çekiyoruz." diye konuştu.