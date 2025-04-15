Erzurum, 2025 Yılı Turizm Başkenti Olacak

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yer, mesajında, Turizm Haftası'nda Erzurum'un eşsiz tarihi mirasını, kültürel değerlerini, doğal güzellikleri ve kış turizmi olanaklarını bir kez daha vurgulamak istediklerini söyledi.

Turizmin sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını işaret eden Yer, "Turizm barışın, hoşgörünün ve kültürel etkileşimin bir aracıdır. Bu anlayışla, Erzurum'u ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Erzurum, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürü, doğası ve özellikle kış turizmi ile öne çıkan önemli bir şehrimizdir. Bu güçlü mirasın bir yansıması olarak, Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilmesi, bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağıdır." dedi.

Turizm Başkenti unvanının Erzurum'un uluslararası alanda daha çok tanınmasını sağlayacağını da belirten Yer, tüm kurumların birlik içinde bu amaçla çalıştığını ifadesini kullandı.