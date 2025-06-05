Erzincan'da Kaskı Olmayan Motosiklet Sürücülerine Kask Hediye Edildi

Erzincan'da Kaskı Olmayan Motosiklet Sürücülerine Kask Hediye Edildi
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Erzincan Valiliği, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Uygulama, trafik denetiminde gerçekleştirildi ve kask takan sürücülere teşekkür edildi.

Erzincan Valiliğince farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, polislerce durdurulan ve kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile trafik güvenliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Erzincan Valiliğince temin edilen 25 kask, Fevzipaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen polislerin trafik denetiminde kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerine dağıtıldı.

Uygulamada kask dağıtılacağını duyan motosiklet sürücülerinin de cadde üzerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

"Kurallara uyduğunuz için hepinize de teşekkür ediyorum"

Vali Hamza Aydoğdu, burada sürücülere, Erzincan'ın motosiklet kullanımında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Son dönemlerde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında kasksız motosiklet kullanımının görüldüğünü işaret eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Şimdi kask takan arkadaşlara kurallara uydukları için teşekkür edeceğiz. Kask takmayan arkadaşlara da kask hediyemiz olacak. Yalnız siz şimdi şöyle yapmayın, 'çoğu arkadaşımız zaten kasklı vali bey nasıl olsa kask hediye ediyor' diye kaskları sakın kaybetmeyin. Kurallara uyduğunuz için hepinize de teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun."

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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