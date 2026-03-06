Haberler

Karlı arazide önce safari, ardından atlarla snowboard keyfi

Güncelleme:
Erzincan'da snowboard tutkunları, karlı arazide atların arkasına bağlanarak snowboard yaptı. Doğa, spor ve maceranın bir araya geldiği etkinlik büyük ilgi gördü.

ERZİNCAN'da snowboard tutkunları, karlı arazide safarinin ardından atların arkasına bağladıkları iplerle snowboard yaptı. Doğa, spor ve macerayı bir araya getiren etkinlik, ortaya çıkan görüntülerle ilgi gördü.

Erzincan'da bir grup snowboard tutkunu, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu arazide atlarla safariye çıktı. Beyaz örtüsüyle güzel manzara oluşturan ovada gezinti yapan grup, daha sonra yanlarında getirdikleri snowboardlarıyla farklı bir heyecan yaşadı. Atların arkasına bağlanan ipleri tutan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla snowboard yaptı.

Fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç tarafından dronla, sporcuların safarisi ve atlı snowboard eğlencesi görüntülendi. Grubun yaptığı etkinliğin yanı sıra Erzincan'ın kış manzarasını güzelliği de kameraya yansıdı.

Organizasyonu düzenleyen Erzincan Osmanlı Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahattin Özdemir, "Safari turları yapıyoruz. Erzincan'ın doğal güzelliklerini gezerek tanıtıyoruz. Snowboardcu arkadaşlarımızla birlikte her zaman yaptığımız etkinlikleri sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
