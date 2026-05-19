Erzincan'da 19 Mayıs için fener alayı düzenlendi

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü, ardından Naim Süleymanoğlu filmi izlendi.

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş, meydanda vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra vatandaşlar, meydanda kurulan dev ekrandan Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
