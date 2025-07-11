Eruh'ta Kadın Kursiyerlerden El İşi Sergisi

Eruh'ta Kadın Kursiyerlerden El İşi Sergisi
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Siirt'in Eruh ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerler, açtıkları sergide el işi ürünlerini tanıttı. Kaymakam Meral, kadınların üretime katılmasının önemine vurgu yaptı.

Siirt'in Eruh ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) faaliyet yürüten kadın kursiyerler, el işi ürünlerden oluşan sergi açtı.

Eruh Çok Programlı Lisesindeki serginin açılışına katılan Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral ve AK Parti Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meral, yaptığı açıklamada, kadınların üretime katılmasının hem bireysel hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sergilenen ürünlerin sanatsal ve ekonomik değerine dikkati çekti.

Sergide, tekstil ürünleri ve hediyelik eşyalardan oluşan el eşi ürünler sergilendi.

Kaynak: AA / Nurettin Kilis - Güncel
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