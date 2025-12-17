Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "İlk Milli Fsru Gemimiz Ertuğrul Gazi, 100'ncü Operasyonunu da Başarıyla Tamamladı"

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2021'den bu yana 9,3 milyar metreküp doğal gazı sisteme kazandıran milli FSRU Ertuğrul Gazi'nin 100'üncü operasyonunu başarıyla tamamladığını belirterek, günlük gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlk milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, 100'ncü operasyonunu da başarıyla tamamladı" dedi.

Bayraktar, "Ülkemizin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlenen Ertuğrul Gazi, göreve başladığı 2021'den bu yana doğal gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkıda bulundu. LNG yatırımlarımız sayesinde günlük gazlaştırma kapasitemizi 161 milyon metreküpe ulaştırdık. Hedefimiz bunu 200 milyon metreküpün üzerine çıkarmak. Güçlü altyapımız, milli filomuz ve stratejik hedeflerimizle #EnerjideTamBağımsızTürkiye yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.