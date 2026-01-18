Bafra Pazar Yerleri Esnaf Odası'nda Ertan Atan yeniden başkan seçildi

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen Pazar Yerleri Esnaf Odası Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ertan Atan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, tek aday olarak giren Ertan Atan, kayıtlı 474 üyeden oy kullanan 224 üyenin desteğini aldı. Kullanılan oylardan 1'inin geçersiz sayıldığı bildirildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Atan, pazar esnafının haklarını korumak ve taleplerine çözüm üretmek için yeni dönemde de çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.