Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci seçildi
Tarsus Kunduracılar Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Ersin Deveci tek aday olarak başkanlığa yeniden seçildi.
Tarsus Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda seçimlere Deveci'nin hazırladığı listeyle gidildi.
Tek aday olarak seçime giren Deveci, yeniden başkanlığa seçildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel