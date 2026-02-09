Haberler

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında adli kontrol kararı verildi

Güncelleme:
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli kontrol tedbiri ile sorgulandı. İfadesinde, duyuma dayalı bilgi edindiğini belirtti.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.

Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Toroğlu hakkında talep doğrultusunda karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
