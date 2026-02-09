Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Erman Toroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Toroğlu adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Toroğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel