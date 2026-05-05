Erivan Diyalog 2026'da enerji ve ekonomik işbirliği ele alındı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Erivan Diyalog 2026 Forumu'nda enerji ve ekonomik işbirliği imkanları ele alındı.

Erivan Diyalog 2026 Forumu kapsamında düzenlenen, "Yeşil Dönüşümün Finansmanı: Enerji Güvenliğini Sağlamanın Aracı Olarak Adil, Uygun Fiyatlı ve Kapsayıcı Enerji Dönüşümleri" paneline Kazakistan Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Meas Kim Heng, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Gurbanov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, Polonya Casimir Pulaski Vakfı Enerji ve Dayanıklılık Programı Direktörü Maciej Bukowski konuşmacı olarak katıldı.

Satkaliyev, ülkesinin uranyum alanındaki zenginliğine işaret ederek, nükleer alanda gelişmiş araştırma merkezleri, alt yapı ve kurumlara sahip olduklarını söyledi.

KEİ Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Kavakcı, kurum olarak "daha barışçıl ortamlara" geçiş sağlayabilme kapasiteleriyle gurur duyduklarını söyledi.

KEİ bölgesinin Hazar Denizi'nden Adriyatik'e kadar uzanan ve Karadeniz'i Kafkasya'yı ve Güney Balkanlar'ı kapsayan, jeostratejik açıdan son derece önemli bir coğrafya olduğu değerlendirmesini yapan Kavakcı, bölgenin büyük bir ekonomik pazarı temsil ettiğini kaydetti.

Bölgenin çok taraflı ekonomik işbirliği için benzersiz ve umut vadeden bir alan olduğuna dikkati çeken Kavakcı, ekonomik işbirliğinin yeşil enerji üretimini artırmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve güvenlik alanına ilerlemenin önemini vurguladı.

KEİ üyelerinin bazılarının dünyanın önde gelen emtia üreticileri ve ihracatçıları arasında olduğunu dile getiren Kavakcı, bölgenin de önemli bir ulaşım ve enerji merkezi işlevi gördüğünü ifade etti.

Kavakcı, daha sürdürülebilir bir Karadeniz bölgesi için işbirliğini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, örgütün proje odaklı yapısının farklılıkları geri plana itmeye imkan sağladığını söyledi.

Karadeniz enerji piyasasında sürdürülebilir gelişimi hedeflediklerini vurgulayan Kavakcı, bu kapsamda enerji üretiminde doğal kaynak kullanımı ve sistemlerin yeşilleştirilmesini içeren bir eylem planı hazırlandığını ifade etti.