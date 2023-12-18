Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergenegücü Ulaşspor'un dayanışma ve yardımlaşma gecesine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergenegücü Ulaş spor'un dayanışma ve yardımlaşma gecesine katıldı.

Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Yüksel, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ulaşspor'un kendileri için önemli olduğunu aktaran Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak spora önem veriyor ve spor kulüplerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi spora teşvik etmek için yeni projelerimizi hayata geçirdik. Mahallelerimizde semt sahaları için başlattığımız çalışmalar sürüyor."ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ergenegücü Ulaşspor Başkanı Burak Saran tarafından Yüksel'e forma hediye edildi.

Çorlu'da Ünal Baysan Kültür Merkezi açılacak

Çorlu ilçesinde Ünal Baysan Kültür Merkezi, 20 Aralık'ta hizmete açılacak.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ünal Baysan Kültür Merkezi'nin ilçeye büyük bir değer katacağını belirtti.

Güzel bir projeyi daha ilçeye kazandırmaktan mutlu olduklarını aktaran Sarıkurt, projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünal Baysan Kültür Merkezi

Hatip Mahallesi'nde 6 bin 900 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 316 metrekare sahne ve 625 metrekare tiyatro salonu ile 535 normal, 14 engelli, 14 refakatçi ve 223 balkon olmak üzere 786 kişi kapasiteli ana salona sahip. Merkez, 285 kişilik küçük sahnesi ile hem tiyatro gösterileri için hem de toplantı salonu olarak kullanılabilecek.