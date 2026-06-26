Albüm: Çin'in Erenhot Kara Limanından Geçen Çin-Avrupa Yük Treni Sayısı 25.000'i Aştı
Çin-Avrupa yük treni ağının orta koridorundaki tek transit liman olan Erenhot, 10'dan fazla ülkedeki 70'ten fazla istasyonu bağlayan 75 güzergaha ev sahipliği yapıyor. 2013'ten bu yana 25.000'den fazla tren seferine hizmet veren liman, uluslararası ticarette önemli bir rol oynuyor.
ERENHOT, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni ağının "orta koridorunda" tek transit liman işlevi gören Erenhot, an itibarıyla Almanya ve Polonya dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkedeki 70'ten fazla istasyonu birbirine bağlayan 75 güzergahı bünyesinde barındırıyor.
Erenhot kara limanı, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin başladığı 2013 yılından bu yılın haziran ayı ortasına kadar 25.000'i aşkın tren seferine hizmet verdi.
Kaynak: Xinhua