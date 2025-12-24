Haberler

Albüm: Çin-Moğolistan Sınırındaki Erenhot Kara Limanından Geçen Yolcu ve Araç Sayısında Artış Kaydedildi

Albüm: Çin-Moğolistan Sınırındaki Erenhot Kara Limanından Geçen Yolcu ve Araç Sayısında Artış Kaydedildi
Güncelleme:
Çin-Moğolistan sınırındaki Erenhot limanı, 22 Aralık itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8,8, araç sayısında ise yüzde 12,1 artış kaydetti.

ERENHOT, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı Erenhot, yolcu ve araç sayısında önemli bir artış kaydetti.

Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru'nun da önemli bir noktasını oluşturan limandan 22 Aralık itibarıyla geçiş yapan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artışla 2,753 milyona; araç sayısı ise yüzde 12,1 artışla 741.000'e ulaştı.

