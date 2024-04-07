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Erdemli'deki Yangınla İlgili Tutuklanan Zanlının Altın Bilezik Çaldığı Tespit Edildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, yangın çıkan ev ve araçta aynı aileden 3 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan zanlının, ikametten altın bilezik de çaldığı tespit edildi.

İlemin Mahallesi'nde 5 Nisan'da Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın (40) da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli H.E'yi (35) televizyonda gören bir kişi, zanlıyı tanıdığını belirterek jandarmaya başvurdu.

H.E'nin kendisine olan borcu karşılığında altın bilezik verdiğini anlatan vatandaş, ziynet eşyasını ekiplere teslim etti.

Ekiplerin incelemesinde bileziğin, Nurgül Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Zanlı H.E'nin, olay günü ikametten çaldığı alyansı da bir kuyumcuya sattığı tespit edilmişti.

Öte yandan ailenin evinden yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öne sürüldü.

Erdemli ilçesinde 5 Nisan'da, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yanmış bir otomobilde ise baba Neşet Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Hırsızlık Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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