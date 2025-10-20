Haberler

Erdemli'de Hijyen Kurallarını İhlal Eden İki Ekmek Fırını Kapatıldı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan iki ekmek fırını geçici olarak kapatıldı. Belediye Başkanı Mustafa Kara, sağlıklı gıda hizmeti sunmak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen 2 ekmek fırını geçici olarak kapatıldı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçedeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Kontrollerde hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen 2 ekmek fırını geçici olarak kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız cezai işlem uygulamak değil halkımıza güvenli ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak. Esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarı ve yaptırımların devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Halkımızın sağlığıyla kim oynarsa gözünün yaşına bakmayız."

Kaynak: AA / Güncel
