Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Kara, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, yapılan sözleşmeden 800 işçinin faydalanacağını söyledi.

Sözleşmenin yılbaşından sonra devreye gireceğini belirten Kara, "Sözleşme ile işçilerimizin yüzünü güldürmeye çalıştık. Sözleşme tüm çalışanlara ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de sözleşmenin hayırlı olması diledi.