Erciyes Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ödülü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından öğrencilerin ve çalışanların sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmak amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında ödül almaya layık görülen üniversiteler açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, rektörler ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Törende ERÜ de "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, eğitim-öğretim ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra öğrenci ve personele yönelik spor ve sanatsal faaliyetlere her zaman destek veren bir yönetim anlayışında olduklarını belirtti.

Sportif faaliyetleri artırarak devam edeceklerine dikkati çeken Altun, Spor Dostu Kampüs ödülünün alınmasında emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.