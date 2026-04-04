ERÜ'de TEKMER Destek Programı'nın işbirliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Ekol Grup Servis ve Yönetim Hizmetleri AŞ arasında KOSGEB TEKMER Destek Programı işbirliği sözleşmesi imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'de bilim, teknoloji ve üniversite-sanayi işbirliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirtti.

Ekol Grup Servis ve Yönetim Hizmetleri AŞ Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Naci Efe de imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, protokole verdikleri destekten dolayı Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Altun ve Efe işbirliği protokolünü imzaladı.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı.