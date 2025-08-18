Erciyes Belgeseli Sırbistan'da En İyi Belgesel Ödülü İçin Yarışacak

Yönetmenliğini ve yazarlığını Gökçe Kaan Demirkıran'ın üstlendiği "Erciyes" belgeseli, Sırbistan'da düzenlenen 14. Zlatibor Spor Filmleri Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülü için yarışacak.

Erciyes Dağı'na ilk tırmanışın 100. yılı anısına çekilen, dağın jeolojik tarihinin yanı sıra dağcılık ve kayak sporunun başlangıç hikayesinin de anlatıldığı belgesel üç ana bölümden oluşuyor.

Demirkıran, belgeseli yalnızca bir spor filmi olmaktan öteye taşıyarak, Erciyes'in edebiyatla kurduğu bağı da izleyiciye aktarıyor.

Dağın hem kültürel hem de sportif belleğini bir araya getiren yapımın festivallerin ardından dijital platformlarda da sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.