Erciyes Belgeseli Sırbistan'da En İyi Belgesel Ödülü İçin Yarışacak

Gökçe Kaan Demirkıran'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Erciyes' belgeseli, Sırbistan'daki Zlatibor Spor Filmleri Festivali'nde 'En İyi Belgesel' ödülü için yarışacak. Belgesel, Erciyes Dağı'nın jeolojik tarihini, dağcılık ve kayak sporunun başlangıcını anlatıyor.

Demirkıran, belgeseli yalnızca bir spor filmi olmaktan öteye taşıyarak, Erciyes'in edebiyatla kurduğu bağı da izleyiciye aktarıyor.

Dağın hem kültürel hem de sportif belleğini bir araya getiren yapımın festivallerin ardından dijital platformlarda da sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

