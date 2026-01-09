Haberler

Kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içtiler

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 80 cm'ye ulaşırken, esnaflar kar kütlelerinin arasında masa kurup çay içerek sohbet etti. Bu ilginç görüntü, ilçe halkının ilgisini çekti.

VAN'ın Erciş ilçesinde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken; esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti.

Kentte geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erciş ilçe merkezinde de kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Kar yağışı kimi vatandaşlar için çileye dönüşürken; ilçede esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti. İlçede 20 yıldır çay ocağı işlettiğini belirten Fırat Kandemir, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı merkezde yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı. Biz de bazı esnaf arkadaşlarla işletmemin önündeki boş alanda masa kurduk, etrafını kar kütleleriyle ördük. Bu ilginç görüntü çevredeki insanların da dikkatini çekti. Çalışmamızdan sonra müşteri sayımız arttı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
