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Erciş'te Çiftçilere Meyve Fidanı Dağıtıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çiftçilere çeşitli meyve fidanları dağıtıldı. Kaymakam Murat Karaloğlu, bu desteklerin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Van'ın Erciş ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

Kışla Mahallesi'ndeki Pancar Bölge Şefliği'nde düzenlenen programda, çiftçilere yaklaşık 1000 armut, kayısı, ayva, vişne, kiraz, badem, nar, incir ve üzüm fidanı teslim edildi.

Kaymakam Murat Karaloğlu, çiftçilere her yıl verilen desteklerin bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Dağıtılan fidanların ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Karaloğlu, "Meyve fidanları toprakla buluşarak memleketimize, bölgemize katma değer sağlayacak. Bölgemizin iklimine uygun fidanlar seçildi. Verimi çok yüksek. İkinci yılda meyve vermeye başlıyor." dedi.

Çiftçi Ekrem Taş ise "İki yıl önce diktiğim ceviz ve bademler tuttu. Çiftçi olarak her türlü desteği alıyoruz. Çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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