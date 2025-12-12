Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Pay Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması yürüttü.

Çay ve tütün tespit köpeği "Fikir" desteğindeki operasyonda bir panelvan araçta 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

2 şüpheli gözaltına alındı.