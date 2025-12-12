Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Pay Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması yürüttü.
Çay ve tütün tespit köpeği "Fikir" desteğindeki operasyonda bir panelvan araçta 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel