Erbaa Karayaka Kuzusu Islah Çalışmaları Başladı

Erbaa Karayaka Kuzusu Islah Çalışmaları Başladı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Karayaka Kuzusu'nun ıslahı için Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde çalışmalar başlattı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yerli ırkların geliştirilmesinin bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını açıkladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Erbaa Karayaka Kuzusu ıslah çalışmaları Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde bulunan ağıllarda başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimi gerçekleştirilecek Erbaa Karayaka Kuzusu ıslah çalışmaları Taşlıçiftlik Yerleşkesinde bulunan ağıllarda yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanları ağıllarda incelemelerde bulundu. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Erişek tarafından ağıllar ve yetiştirilecek olan koyunlar hakkında bilgi alan üniversite yönetimi, bölgede yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Yılmaz, ilerleyen zamanlarda Erbaa Karayaka Kuzusunun sayılarının arttırılacağı ve bölgeye yüksek verimli katkı sağlanacağı müjdesini verdi.

Yılmaz, "Yerli ırklarımız bizim genetik hazinemizdir. Erbaa Karayaka Kuzusu, bölgeye uyumu, et ve süt verimi ile öne çıkan bir ırktır. Üniversite olarak bu değere sahip çıkıyor, bilimsel destekle geliştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte sayıyı artırarak bölgeye hem ekonomik hem de akademik katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şu anda 66 Karayaka kuzusu ve 6 koçun bulunduğu tesislerde, hayvan sayısının artırılması, sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve genetik verimliliğin takip edilmesiyle sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturulması planlanıyor. Ziyaret sırasında, barınakların iyileştirilmesi, yem temini, bakım koşullarının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin artırılması gibi konularda da karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Bu projeyle birlikte Tokat ve çevresinde yerli koyun ırklarının korunması, üreticilere örnek modeller sunulması ve akademik çalışmalarla desteklenen sürdürülebilir hayvancılık politikalarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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