Erbaa'da ORKÖY projesi ile vatandaşlara traktör desteği

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi (ORKÖY) destekleri kapsamında 4 köye 4 adet traktör teslim edildi.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY destekleri çerçevesinde Hacıali, Ezabağı, Ustamehmet ve Ortaköy'de yaşayan 4 kişiye 4 adet traktör teslim edildi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erbaa İşletme Müdürlüğümüzde ORKÖY kapsamında 4 orman köylümüze orman işlerinde kullanmak üzere traktör dağıtımı için bugün bir araya geldik. Hazır bir araya gelmişken ülkemizin son günlerde ve son aylarda yaşadığı orman yangınları ile ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. 2025 yılı ülkemiz açısından teşkilatımız açısından çok zor geçiyor ve ne yazık ki bugüne kadar binlerce hektar ormanlık alanımız zarar gördü bu yangınlarda 15 arkadaşımızı şehit verdik. Bu ülke için, ormanlarımız için şehit olan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Özer, özellikle bu kritik günlerde bahçe temizliği, piknik, sigara izmariti gibi yangın çıkaracak durumlardan kesinlikle kaçınılmasını ve son derece dikkatli olmasını isteyerek ORKÖY kapsamında traktör alan vatandaşlara aldıkları traktörlerin hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız, güzel günlerde hayırlı günlerde kullanmalarını temenni etti.