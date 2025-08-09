Eray Şamdan, 2025 Dünya Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı. Gümüş madalya Japon sporcu Hashimoto Hiromu'ya, bronz madalya ise Yunan sporcu Christos Xenos'a gitti.

CHENGDU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda karate erkekler kumite 60 kilodaki ödül töreninde altın madalya kazanan Türk sporcu Eray Şamdan (ortada), gümüş madalya kazanan Japonya'dan Hashimoto Hiromu (solda) ve bronz madalya kazanan Yunanistan'dan Christos Xenos görülüyor, 8 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
