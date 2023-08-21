Engelli ve yaşlı vatandaşlara toplu taşıma desteği artırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması için özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine, bugüne kadar 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi yapıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması için özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine, bugüne kadar 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların şehir içi toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasının kanunla düzenlendiğini kaydetti. Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını hatırlattı. Göktaş, "Buna göre, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 TL'ye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 TL'ye yükseltilmiş oldu" dedi.

'GEREKEN DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Göktaş, aylık gelir desteği ödemelerinin sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılarımız için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı; yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz."